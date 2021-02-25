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Ракурс
У ЄС затримали 23 тонни кокаїну, фото: Novate.RU

23 тонни кокаїну — рекордну партію наркотику затримали в ЄC (ФОТО)

25 лют 2021, 11:49
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У портах Євросоюзу затримали рекордну партію кокаїну на загалом понад 23 тонни наркотику.

Цей наркотик зловмисники намагалися переправити через порти бельгійського Антверпена і німецького Гамбурга, повідомляє Федеральне митне управління Німеччини.

Першими партію наркотиків викрили митники Гамбурга, які 12 лютого звернули увагу на п’ять підозрілих контейнерів з Парагваю. Під час огляду цих контейнерів виявили 16 тонн кокаїну, захованого у консервних банках.

У наступні дні слідчі Німеччини та Нідерландів виявили в порту бельгійського Антверпена ще 7,2 тонни кокаїну.

Вже затримано підозрюваного у причетності до завезення наркотиків — це 28-річний житель нідерландського Флаардингена, адреса якого була вказана на відправленні.

Це найбільша кількість кокаїну, коли-небудь вилученого в Європі, і одна з найбільших у світі, — наголошують німецькі митники.

Зазначається, що на чорному ринку вартість цього кокаїну склала б мільярди євро. Лише вилучена в німецькому порту партія оцінюється у 1,5−3,5 млрд євро.

У ЄС затримали 23 тонни кокаїну, фото: Федеральне митне управління Німеччини

У ЄС затримали 23 тонни кокаїну, фото: Федеральне митне управління Німеччини


У ЄС затримали 23 тонни кокаїну, фото: Федеральне митне управління Німеччини

Нагадаємо, у 2019 році в порту американського міста Філадельфія вилучили партію із 16,5 т кокаїну.

Джерело: Ракурс


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