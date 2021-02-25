В ЕС задержали 23 тонны кокаина, фото: Novate.RU

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В портах Евросоюза задержали рекордную партию кокаина на в целом более 23 тонны наркотика.

Этот наркотик злоумышленники пытались переправить через порты бельгийского Антверпена и немецкого Гамбурга, сообщает Федеральное таможенное управление Германии.

Первыми партию наркотиков разоблачили таможенники Гамбурга, которые 12 февраля обратили внимание на пять подозрительных контейнеров из Парагвая. При осмотре этих контейнеров обнаружили 16 тонн кокаина, спрятанного в консервных банках.

В последующие дни следователи Германии и Нидерландов обнаружили в порту бельгийского Антверпена еще 7,2 тонны кокаина.

Уже задержан подозреваемый в причастности к завозу наркотиков — это 28-летний житель нидерландского Флаардингена, адрес которого был указан на отправлении.

Это самое большое количество кокаина, когда-либо изъятого в Европе, и одно из крупнейших в мире, — подчеркивают немецкие таможенники.

Отмечается, что на черном рынке стоимость этого кокаина составила бы миллиарды евро. Только изъятая в немецком порту партия оценивается в 1,5−3,5 млрд евро.

Напомним, в 2019 году в порту американского города Филадельфия изъяли партию из 16,5 т кокаина.