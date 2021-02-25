«Державой в упадке» назвал Россию кандидат Байдена на главу ЦРУ

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Уильям Бернс, кандидат на должность директора ЦРУ, выдвинутый президентом США Джо Байденом, оценил угрозы, исходящие со стороны России и Китая, в ходе заседания комитета Сената по разведке. Он назвал Россию «державой в упадке», которую, впрочем, не следует недооценивать.

Хотя во многих отношениях Россия может быть державой в упадке, она, по крайней мере, может быть столь же деструктивной под руководством президента Владимира Путина, как и такие восходящие державы, как Китай… Пока Путин является лидером РФ, мы будем работать в довольно узком диапазоне возможностей — от очень жесткой конкуренции до очень неприятной враждебности, — цитирует Бернса «Голос Америки».



Российскую хакерскую атаку на IT-компанию SolarWinds из Техаса Бернс назвал «очень резким сигналом к пробуждению», предупреждающим об «уязвимости цепочек поставок и критической инфраструктуры».

Напомним, Уильям Бернс — бывший посол, карьерный дипломат, служивший в России и на Ближнем Востоке. В случае утверждения, 64-летний Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту главы ЦРУ. Бернс также считает, что новая эра конкуренции с Пекином не имеет аналогов в истории США.