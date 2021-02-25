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Ракурс
«Занепалою державою» назвав Росію кандидат Байдена на главу ЦРУ

«Занепалою державою» назвав Росію кандидат Байдена на главу ЦРУ

25 лют 2021, 11:48
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Вільям Бернс, кандидат на посаду директора ЦРУ, висунутий президентом США Джо Байденом, оцінив загрози з боку Росії і Китаю, виступаючи під час засідання комітету Сенату з розвідки. Він назвав Росію «державою в занепаді», яку, втім, не варто недооцінювати.

Хоча у багатьох речах Росія є занепалою державою, вона, тим не менш, може бути настільки ж деструктивною під керівництвом президента Володимира Путіна, як і такі висхідні держави, як Китай… Поки Путін є лідером РФ, ми працюватимемо в досить вузькому діапазоні можливостей — від вкрай жорсткої конкуренції до дуже неприємної ворожості, — цитує Бернса «Голос Америки».


Російську хакерську атаку на IT-компанію SolarWinds з Техасу Бернс назвав «дуже різким сигналом до пробудження», який попереджає про «вразливі ланцюжки поставок і критичної інфраструктури».

Нагадаємо, Вільям Бернс — колишній посол, кар'єрний дипломат, який служив в Росії і на Близькому Сході. У разі затвердження, 64-річний Бернс стане першим кар'єрним дипломатом на посаді глави ЦРУ. Бернс також вважає, що нова ера конкуренції з Пекіном не має аналогів в історії США.

Джерело: Ракурс


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