В Беларуси дали срок застреленному силовиками протестующему

Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

https://racurs.ua/n150923-v-belarusi-dali-srok-zastrelennomu-silovikami-protestuuschemu.html

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В Беларуси вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.

Судья Брестской области Светлана Кременевская признала Шутова и Кордюкова виновными в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, пишет Tut.by.

Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима, а Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Потерпевшими по делу проходили военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицын. Во время столкновения с ними и погиб Шутов.

Оба военнослужащих ранее отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

На суде Кордюков заявлял, что не знал, что потерпевшие — при исполнении, поскольку они были без формы, не представлялись и не предъявляли документы.

МВД Беларуси об инциденте сообщило, что в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках.