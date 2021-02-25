Нерухомість екс-очільника МВС Захарченка арештували

https://racurs.ua/ua/n150925-neruhomist-eks-ochilnyka-mvs-zaharchenka-areshtuvaly.html

Ракурс

Майно соратника Януковича Олександра Захарченка — колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Майдану — арештував суд.

Це сталося за клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора. Суддя Печерського райсуду Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, які пов’язані із Захарченком.

Йдеться про три квартири, шість гаражів у середмісті Києва, чотири житлові будинки і 24 земельні ділянки, повідомила 25 лютого прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідчий Держбюро розслідувань клопотався про передачу нерухомості Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування екс-міністром МВС діяльності злочинної організації, створеної Віктором Януковичем, а також незаконні фінансові операції, зокрема, конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії.

«Ракурс» повідомляв, що у грудні 2020 року суд у справах Майдану дозволив провести щодо Захарченка заочне розслідування. У 2019 році його заочно заарештували. Після Революції гідності Захарченко втік до Росії. Його підозрюють у відмиванні 10 млрд грн через фіктивний банк.