Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нерухомість екс-очільника МВС Захарченка арештували

Нерухомість екс-очільника МВС Захарченка арештували

25 лют 2021, 12:29
999

Майно соратника Януковича Олександра Захарченка — колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Майдану — арештував суд.

Це сталося за клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора. Суддя Печерського райсуду Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, які пов’язані із Захарченком.

Йдеться про три квартири, шість гаражів у середмісті Києва, чотири житлові будинки і 24 земельні ділянки, повідомила 25 лютого прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідчий Держбюро розслідувань клопотався про передачу нерухомості Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).


Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування екс-міністром МВС діяльності злочинної організації, створеної Віктором Януковичем, а також незаконні фінансові операції, зокрема, конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії.

«Ракурс» повідомляв, що у грудні 2020 року суд у справах Майдану дозволив провести щодо Захарченка заочне розслідування. У 2019 році його заочно заарештували. Після Революції гідності Захарченко втік до Росії. Його підозрюють у відмиванні 10 млрд грн через фіктивний банк.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів