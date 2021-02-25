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Берлин вышел на шпиона в Бундестаге — передавал данные России
Берлин вышел на шпиона в Бундестаге — передавал данные Россииhttps://racurs.ua/n150927-berlin-vyshel-na-shpiona-v-bundestage-peredaval-dannye-rossii.htmlРакурс
Обвинение в шпионаже в пользу России выдвинула Федеральная прокуратура Германии гражданину страны, который сотрудничал с российской разведкой. Обвинение было предъявлено 12 февраля в суде Берлина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Карлсруэ 25 февраля, пишет DW.
По данным следствия, подозреваемый Йенс Ф. — сотрудник компании, которая занималась техобслуживанием бундестага (в частности, предотвращением аварий и противопожарной безопасностью). Речь также идет о техническом обслуживании переносных электрических приборов, используемых на объектах немецкого парламента. Благодаря этой работе подозреваемый имел доступ к планам объектов. Не позднее чем с конца июля до начала сентября 2017 года он, по собственной инициативе, передал эту информацию спецслужбам Москвы.
Для этого Йенс Ф. сохранил данные в формате pdf-документов на носители информации и отправил их сотруднику российского посольства в Берлине, который также является сотрудником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (речь идет о бывшем Главном разведуправлении, ГРУ — ред.).
Дальнейшие детали дела прокуратура Германии не раскрывает.
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