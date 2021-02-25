Берлин вышел на шпиона в Бундестаге — передавал данные России

https://racurs.ua/n150927-berlin-vyshel-na-shpiona-v-bundestage-peredaval-dannye-rossii.html

Ракурс

Обвинение в шпионаже в пользу России выдвинула Федеральная прокуратура Германии гражданину страны, который сотрудничал с российской разведкой. Обвинение было предъявлено 12 февраля в суде Берлина.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Карлсруэ 25 февраля, пишет DW.

По данным следствия, подозреваемый Йенс Ф. — сотрудник компании, которая занималась техобслуживанием бундестага (в частности, предотвращением аварий и противопожарной безопасностью). Речь также идет о техническом обслуживании переносных электрических приборов, используемых на объектах немецкого парламента. Благодаря этой работе подозреваемый имел доступ к планам объектов. Не позднее чем с конца июля до начала сентября 2017 года он, по собственной инициативе, передал эту информацию спецслужбам Москвы.

Для этого Йенс Ф. сохранил данные в формате pdf-документов на носители информации и отправил их сотруднику российского посольства в Берлине, который также является сотрудником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (речь идет о бывшем Главном разведуправлении, ГРУ — ред.).

Дальнейшие детали дела прокуратура Германии не раскрывает.