Марсоход Perseverance недавно начал исследовать Марс

https://racurs.ua/n150936-panorama-krasnoy-planety-marsohod-perseverance-prislal-novoe-udivitelnoe-foto.html

Ракурс

Марсоход Perseverance, который 18 февраля успешно высадился на Красную планету, прислал панорамное 360-градусное фото Марса.

Для создания этой панорамы марсоход сделал 142 отдельные снимки системой камер высокой четкости. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Полученное изображение также позволяет детально рассмотреть отдельные детали кратера Джезеро, в котором находится марсоход. Для этого можно воспользоваться специальным интерактивным средством просмотра, доступным по ссылке.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj#CountdownToMarspic.twitter.com/TAy28PpG73 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 24, 2021

Другая версия панорамы показывает край кратера Джезеро.

Еще один из опубликованных NASA снимков демонстрирует способность камер марсохода рассматривать мелкие детали на расстоянии — на снимке можно детально увидеть небольшой кусок скалы, которую не пожалели марсианские ветры.

Напомним, NASA недавно опубликовало снимок Венеры, сделанный предназначенным для исследования Солнца зондом Parker.