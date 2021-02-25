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Ракурс
Марсоход Perseverance недавно начал исследовать Марс

Панорама Красной планеты — марсоход Perseverance прислал новое удивительное фото

25 фев 2021, 14:48
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Марсоход Perseverance, который 18 февраля успешно высадился на Красную планету, прислал панорамное 360-градусное фото Марса.

Для создания этой панорамы марсоход сделал 142 отдельные снимки системой камер высокой четкости. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Полученное изображение также позволяет детально рассмотреть отдельные детали кратера Джезеро, в котором находится марсоход. Для этого можно воспользоваться специальным интерактивным средством просмотра, доступным по ссылке.

Другая версия панорамы показывает край кратера Джезеро.

Сделанные марсоходом Perseverance снимки, фото: NASA

Еще один из опубликованных NASA снимков демонстрирует способность камер марсохода рассматривать мелкие детали на расстоянии — на снимке можно детально увидеть небольшой кусок скалы, которую не пожалели марсианские ветры.


Сделанные марсоходом Perseverance снимки, фото: NASA

Напомним, NASA недавно опубликовало снимок Венеры, сделанный предназначенным для исследования Солнца зондом Parker.

Источник: Ракурс


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