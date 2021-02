Марсоход Perseverance, который 18 февраля успешно высадился на Красную планету, прислал панорамное 360-градусное фото Марса.

Для создания этой панорамы марсоход сделал 142 отдельные снимки системой камер высокой четкости. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Полученное изображение также позволяет детально рассмотреть отдельные детали кратера Джезеро, в котором находится марсоход. Для этого можно воспользоваться специальным интерактивным средством просмотра, доступным по ссылке.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj#CountdownToMarspic.twitter.com/TAy28PpG73