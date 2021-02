Марсохід Perseverance, який 18 лютого успішно висадився на Червону планету, надіслав панорамне 360-градусне фото Марса.

Для створення цієї панорами марсохід зробив 142 окремі знімки системою камер високої чіткості. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Отримане зображення також дозволяє детально розгледіти окремі деталі кратеру Джезеро, у якому перебуває марсохід. Для цього можна скористатися спеціальним інтерактивним засобом перегляду, доступним за посиланням.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj#CountdownToMarspic.twitter.com/TAy28PpG73