Марсохід Perseverance нещодавно розпочав досліджувати Марс

https://racurs.ua/ua/n150936-panorama-chervonoyi-planety-marsohid-perseverance-nadislav-nove-dyvovyjne-foto.html

Ракурс

Марсохід Perseverance, який 18 лютого успішно висадився на Червону планету, надіслав панорамне 360-градусне фото Марса.

Для створення цієї панорами марсохід зробив 142 окремі знімки системою камер високої чіткості. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Отримане зображення також дозволяє детально розгледіти окремі деталі кратеру Джезеро, у якому перебуває марсохід. Для цього можна скористатися спеціальним інтерактивним засобом перегляду, доступним за посиланням.

I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj#CountdownToMarspic.twitter.com/TAy28PpG73 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 24, 2021

Інша версія панорами показує край кратера Джезеро.

Ще один з опублікованих NASA знімків демонструє здатність камер марсохода роздивлятися дрібні деталі на відстані — на знімку можна детально побачити невеликий шматок скелі, який не пожаліли марсіанські вітри.

Нагадаємо, NASA нещодавно опублікувало знімок Венери, зроблений призначеним для дослідження Сонця зондом Parker.