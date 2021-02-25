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Ракурс
Марсохід Perseverance нещодавно розпочав досліджувати Марс

Панорама Червоної планети — марсохід Perseverance надіслав нове дивовижне фото

25 лют 2021, 14:48
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Марсохід Perseverance, який 18 лютого успішно висадився на Червону планету, надіслав панорамне 360-градусне фото Марса.

Для створення цієї панорами марсохід зробив 142 окремі знімки системою камер високої чіткості. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Отримане зображення також дозволяє детально розгледіти окремі деталі кратеру Джезеро, у якому перебуває марсохід. Для цього можна скористатися спеціальним інтерактивним засобом перегляду, доступним за посиланням.

Інша версія панорами показує край кратера Джезеро.

Зроблені марсоходом Perseverance знімки, фото: NASA

Ще один з опублікованих NASA знімків демонструє здатність камер марсохода роздивлятися дрібні деталі на відстані — на знімку можна детально побачити невеликий шматок скелі, який не пожаліли марсіанські вітри.


Зроблені марсоходом Perseverance знімки, фото: NASA

Нагадаємо, NASA нещодавно опублікувало знімок Венери, зроблений призначеним для дослідження Сонця зондом Parker.

Джерело: Ракурс


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