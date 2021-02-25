Зонд Parker передав дивовижний знімок Венери, фото: «Ин-Спейс»

https://racurs.ua/ua/n150908-dyvovyjnyy-znimok-venery-peredav-zond-nasa-foto.html

Ракурс

Зонд Parker, місія якого полягає у дослідженні Сонця, у липні 2020 року зробив дивовижний знімок Венери.

Тоді зонд, виконуючи одне зі зближень із Сонцем, пролітав поруч із цією планетою, щоб використати силу її тяжіння для здійснення необхідного гравітаційного маневру, повідомляє прес-служба NASA.

Такі маневри космічних апаратів дозволяють також побачити внутрішню частину Сонячної системи з несподіваного боку.

Так, 11 липня 2020 року вбудований широкоформатний сканер для сонячного зонда Parker (Wide-field Imager for Parker Solar Probe або WISPR) зробив вражаюче зображення нічної сторони планети на відстані всього 12,3 тис. км.

WISPR призначений для зйомки сонячної корони та внутрішньої геліосфери у видимому світлі, а також зображень сонячного вітру та його структур, коли вони наближаються та пролітають біля космічного корабля. Тож він дозволив дещо по-новому поглянути на Венеру.

На Венері камера зафіксувала яскраву смугу навколо краю планети, яка може бути нічним сяйвом — світлом, що випромінюється атомами кисню високо в атмосфері, які рекомбінуються в молекули вночі.

Помітною темною плямою в центрі зображення планети є Афродіта Терра — найбільший високогірний регіон на венеріанській поверхні. Вона виглядає темною через нижчу температуру (приблизно на 30 градусів за Цельсієм), ніж її оточення.

Зазначається, що цей аспект зображення вразив команду дослідників.

WISPR розроблений та протестований для спостереження за видимим світлом. Ми очікували побачити хмари, але камера заглянула прямо на поверхню, — наголошують учені.

Тож дослідники тепер перевіряють чутливість WISPR до інфрачервоного світла:

якщо WISPR справді зможе вловлювати незаплановану інфрачервону довжину хвилі світла, непередбачена функція дасть нові можливості для вивчення пилу навколо Сонця та у внутрішній Сонячній системі;

якщо WISPR не може вловлювати зайві інфрачервоні довжини хвиль, то ці зображення, які демонструють характерні риси об'єктів на поверхні Венери, можливо, відкрили раніше невідоме «вікно» через атмосферу вкритої хмарами планети.

У будь-якому випадку нас чекають цікаві наукові можливості, — наголошують дослідники.



Допомогти перевірити це мають нові знімки нічної Венери, зроблені 20 лютого 2021 року, коли Parker знову пролітав повз цю планету. Учені очікують отримати та обробити ці дані до кінця квітня.

Нагадаємо, NASA нещодавно опублікувало відео з Марса, зняте в межах нової дослідницької місії.