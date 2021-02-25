Зонд Parker передал удивительный снимок Венеры, фото: «Ин-Спейс»

https://racurs.ua/n150908-udivitelnyy-snimok-venery-peredal-zond-nasa-foto.html

Ракурс

Зонд Parker, миссия которого заключается в исследовании Солнца, в июле 2020 года сделал удивительный снимок Венеры.

Тогда зонд, выполняя одно из сближений с Солнцем, пролетал рядом с этой планетой, чтобы использовать силу ее притяжения для осуществления необходимого гравитационного маневра, сообщает пресс-служба NASA.

Такие маневры космических аппаратов позволяют также увидеть внутреннюю часть Солнечной системы с неожиданной стороны.

Так, 11 июля 2020 года встроенный широкоформатный сканер для солнечного зонда Parker (Wide-field Imager for Parker Solar Probe или WISPR) сделал поразительное изображение ночной стороны планеты на расстоянии всего 12,3 тыс. км.

WISPR предназначен для съемки солнечной короны и внутренней гелиосферы в видимом свете, а также изображений солнечного ветра и его структур, когда они приближаются и пролетают около космического корабля. Поэтому он позволил несколько по-новому взглянуть на Венеру.

На Венере камера зафиксировала яркую полосу вокруг края планеты, которая может быть ночным сиянием — светом, излучаемый атомами кислорода высоко в атмосфере, которые рекомбинируются в молекулы ночью.

Заметным темным пятном в центре изображения планеты является Афродита Терра — крупнейший высокогорный регион на венерианской поверхности. Она выглядит темной из-за более низкой температуры (примерно на 30 градусов по Цельсию), чем ее окружение.

Отмечается, что этот аспект изображения поразил команду исследователей.

WISPR разработан и протестирован для наблюдения за видимым светом. Мы ожидали увидеть облака, но камера заглянула прямо на поверхность, — подчеркивают ученые.

Поэтому исследователи теперь проверяют чувствительность WISPR к инфракрасному свету:

если WISPR действительно сможет улавливать незапланированную инфракрасную длину волны света, непредвиденная функция даст новые возможности для изучения пыли вокруг Солнца и во внутренней Солнечной системе;

если WISPR не может улавливать лишние инфракрасные длины волн, то эти изображения, демонстрирующие характерные черты объектов на поверхности Венеры, возможно, открыли ранее неизвестное «окно» сквозь атмосферу покрытой облаками планеты.

В любом случае нас ждут интересные научные возможности, — подчеркивают исследователи.



Помочь проверить это должны новые снимки ночной Венеры, сделанные 20 февраля 2021 года, когда Parker снова пролетал мимо этой планеты. Ученые рассчитывают получить и обработать эти данные до конца апреля.

Напомним, NASA недавно опубликовало видео с Марса, снятое в рамках новой исследовательской миссии.