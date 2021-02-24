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25 февраля отмечают День пистолета. Фото: ЯП
25 февраля отмечают Алексеев день и День пистолетаhttps://racurs.ua/n150906-25-fevralya-otmechaut-alekseev-den-i-den-pistoleta.htmlРакурс
25 февраля церковный праздник святых Алексея и Мелетия. Первый был государственным деятелем и чудотворцем, а второй — епископом.
В народном календаре праздник получил название Алексей Рыбный или Алексеев день. Так, 25 февраля было принято подавать пироги с рыбной начинкой. Также хозяйки верили, если в этот день пряжу положить подержать в снегу на морозе, то работа будет идеальной, а сшитые из нее вещи будут служить намного дольше.
Селяне в эти дни пытались промораживать семена для посева. Считалось, что на холоде зерно зарядится Божьей силой и принесет лучший урожай весной.
Народные приметы на 25 февраля:
- Туманы на Алексеев день — лето будет дождливым.
- Вьюга 25 февраля — примета к тому, что лето богато на осадки.
- Сосульки висят длинные — будет хороший урожай овощей.
- Ручьи потекли — рыба будет хорошо ловиться.
В мире 25 февраля отмечают День пистолета. Именно в этот день американец Сэмюэль Кольт изобрел шестизарядный револьвер 45 калибра. Он запатентовал его в Европе в 1835 году и в Соединенных Штатах в 1836 году. Первая модель его револьвера именовалась Colt Paterson и производилась с 1836 по 1842 годы.
Кроме того, в этот день в мире отмечают День народной власти на Филиппинах, День памяти трагедии советской оккупации в Грузии, Национальный день Кувейта и Национальный день чили в США.
25 февраля в истории:
- 1573 год — Иван Федоров основал типографию во Львове.
- 1956 год — в США курица снесла самое большое в мире яйцо, которое весило 454 г.
- 1999 год — в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, попавших в аварию.
Напомним, 23 февраля в мире отмечали День тенниса, а православная церковь в этот день почитает преподобного Прохора — монаха Киево-Печерской лавры, который жил он во времена правления князя Святополка и умер в 1117 году.
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