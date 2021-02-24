25 февраля отмечают День пистолета. Фото: ЯП

https://racurs.ua/n150906-25-fevralya-otmechaut-alekseev-den-i-den-pistoleta.html

Ракурс

25 февраля церковный праздник святых Алексея и Мелетия. Первый был государственным деятелем и чудотворцем, а второй — епископом.

В народном календаре праздник получил название Алексей Рыбный или Алексеев день. Так, 25 февраля было принято подавать пироги с рыбной начинкой. Также хозяйки верили, если в этот день пряжу положить подержать в снегу на морозе, то работа будет идеальной, а сшитые из нее вещи будут служить намного дольше.

Селяне в эти дни пытались промораживать семена для посева. Считалось, что на холоде зерно зарядится Божьей силой и принесет лучший урожай весной.

Народные приметы на 25 февраля:

Туманы на Алексеев день — лето будет дождливым.

Вьюга 25 февраля — примета к тому, что лето богато на осадки.

Сосульки висят длинные — будет хороший урожай овощей.

Ручьи потекли — рыба будет хорошо ловиться.

В мире 25 февраля отмечают День пистолета. Именно в этот день американец Сэмюэль Кольт изобрел шестизарядный револьвер 45 калибра. Он запатентовал его в Европе в 1835 году и в Соединенных Штатах в 1836 году. Первая модель его револьвера именовалась Colt Paterson и производилась с 1836 по 1842 годы.

Кроме того, в этот день в мире отмечают День народной власти на Филиппинах, День памяти трагедии советской оккупации в Грузии, Национальный день Кувейта и Национальный день чили в США.

25 февраля в истории:

1573 год — Иван Федоров основал типографию во Львове.

1956 год — в США курица снесла самое большое в мире яйцо, которое весило 454 г.

1999 год — в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, попавших в аварию.

Напомним, 23 февраля в мире отмечали День тенниса, а православная церковь в этот день почитает преподобного Прохора — монаха Киево-Печерской лавры, который жил он во времена правления князя Святополка и умер в 1117 году.