25 лютого відзначають День пістолета. Фото: ЯП

https://racurs.ua/ua/n150906-25-lutogo-vidznachaut-oleksiyiv-den-ta-den-pistoleta.html

Ракурс

25 лютого церковне свято святих Олексія і Мелетія. Перший був державним діячем та чудотворцем, а другий — єпископом.

У народному календарі свято отримало назву Олексій Рибний або Олексіїв день. Так, 25 лютого було прийнято подавати пироги з рибною начинкою. Також господині вірили, якщо цього дня пряжу покласти потримати в снігу на морозі, то робота буде ідеальною, а зшиті з неї речі служитимуть набагато довше.

Селяни трьох днів намагалися проморожувати насіння для посіву. Вважалося, що на холоді зерно зарядиться Божою силою та принесе кращий урожай навесні.

Народні прикмети на 25 лютого:

Тумани на Олексіїв день — літо буде дощовим.

Завірюха 25 лютого — прикмета до того, що літо багате на опади.

Бурульки висять довгі — буде хороший урожай овочів.

Струмки потекли — риба буде добре ловитися.

У світі 25 лютого відзначають День пістолета. Саме цього дня американець Семюель Кольт винайшов шестизарядний револьвер 45 калібру. Він запатентував його в Європі у 1835 році та в Сполучених Штатах в 1836 році. Перша модель його револьвера іменувалася Colt Paterson і вироблялась з 1836 по 1842 роки.

Крім того, цього дня у світі відзначають День народної влади на Філіппінах, День пам’яті трагедії радянської окупації в Грузії, Національний день Кувейту та Національний день чилі в США.

25 лютого в історії:

1573 рік — Іван Федоров заснував друкарню у Львові.

1956 рік — у США курка знесла найбільше у світі яйце, яке важило 454 г.

1999 рік — в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію.

Нагадаємо, 23 лютого у світі відзначали День тенісу, а православна церква цього дня вшановувала преподобного Прохора — ченця Києво-Печерської лаври, який жив він за часів правління князя Святополка і помер у 1117 році.