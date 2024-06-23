На этом изображении туманности Змееносца астрономы обнаружили группу выравненных протозвездных потоков в одной небольшой области (верхний левый угол), фото: NASA

https://racurs.ua/n196603-udivitelnoe-kosmicheskoe-yavlenie-vpervye-zafiksiroval-kosmicheskiy-teleskop-nasa-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» вперше зафіксував явище, яке астрономи давно сподівалися зняти безпосередньо.

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Про це повідомляє прес-служба NASA.

На знімку астрономи виявили інтригуючу групу протозоряних витікань, які утворюються, коли струмені газу, що вивергаються з новонароджених зірок, зіштовхуються з газом і пилом поблизу на високих швидкостях.

Зазначається, що такі об'єкти зазвичай мають різну орієнтацію в межах одного регіону. Однак на цьому знімку вони нахилені в одному напрямку і в однаковій мірі.

Астрономи давно припускали, що коли хмари колапсують, утворюючи зорі, зорі будуть обертатися в одному напрямку, — наголошують дослідники. — Однак раніше цього не спостерігали так безпосередньо.

За словами учених ці вирівняні, витягнуті структури на знімку є історичним свідченням фундаментального способу народження зірок:

коли хмара міжзоряного газу стискається, утворюючи зорю, вона починає обертатися швидше. Єдиний спосіб для газу продовжувати рухатись всередину — це позбутись частини обертання (відомого як кутовий момент). Навколо молодої зорі утворюється матеріальний диск, який транспортує речовину вниз, як вир навколо водостоку. Закручені магнітні поля у внутрішньому диску виштовхують частину матеріалу в подвійні струмені, які вилітають назовні в протилежних напрямках, перпендикулярних до матеріального диска;

на зображенні «Вебба» ці струмені позначені яскравими згустками червоного кольору, які є ударними хвилями від зіткнення струменя з навколишнім газом і пилом. Тут червоний колір вказує на присутність молекулярного водню і монооксиду вуглецю.

Знімок було зроблено камерою ближнього інфрачервоного діапазону «Джеймса Вебба». На цьому дивовижному зображенні туманності Змієносця регіон, про який йдеться, лежить у північній частині (вгорі ліворуч) цієї молодої, близької до зореутворення області.

Ця область туманності Змієносця — Змієносець Північний — стає чітко видимою лише завдяки «Веббу», — наголошують учені. — Тепер ми можемо вловити ці надзвичайно молоді зірки та їхні витоки, деякі з яких раніше виглядали як просто плями або були повністю невидимі в оптичних хвилях через густий пил, що їх оточував.

Туманності Змієносця, розташованій на відстані 1,3 тис. світлових років від Землі, лише один-два мільйони років, що за космічними мірками є дуже молодим віком. Вона також є домом для особливо щільного скупчення новоутворених зірок (віком близько 100 тис. років), яке видно в центрі цього зображення. Деякі з цих зірок з часом виростуть до маси Сонця.

Туманність Змієносця — це рефлексійна туманність, тобто хмара газу і пилу, яка не створює власного світла, а світиться, відбиваючи світло від зірок, розташованих близько або всередині туманності.