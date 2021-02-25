Венедиктова — Расследование против Байдена завершено, это геополитика

https://racurs.ua/n150938-venediktova-rassledovanie-protiv-baydena-zaversheno-eto-geopolitika.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, заявила, что правоохранительные органы Украины не намерены реанимировать расследование закрытых дел, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден. Также, отвечая на вопрос британского издания The Independent, Венедиктова вспомнила о геополитике.

Эти (уголовные производства — ред.) рассмотрели прокуроры. Они выполнили свою работу и я не вижу оснований сейчас начинать это снова… Очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, так как были представлены определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу быть вовлечена или делать комментарии о международной политике, — ответила глава Офиса генпрокурора, пишет The Independent.

Напомним, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы он начал расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. В мае 2014 года Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.