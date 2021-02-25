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Ракурс
Астероид размером с авиалайнер приближается к Земле

Астероид размером с авиалайнер приближается к Земле

25 фев 2021, 15:11
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Крупный астероид пролетит вблизи Земли в субботу, 27 февраля. По информации Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), его длина составляет 50 метров.

Небесное тело получило название 2021 DE, сообщает Express.

Астероид размером с авиалайнер приближается к Земле, фото — NASA

Максимальное расстояние, на которое астероид может сблизиться с Землей, составит более 1,5 млн км. Это в 4,2 раза больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Сейчас скорость астероида — 26 км/с. Это примерно 93 тыс. км/ч.


Небесное тело пролетит над нашей планетой безопасно, заверили в NASA.

Напомним, в феврале мимо Земли пролетели астероиды размерами как самолеты и как стадион.

Источник: Ракурс


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