Яценко вышел под 52 млн грн залога — дело «ПриватБанка»

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Владимир Яценко, бывший первый заместитель председателя правления «ПриватБанка», вышел под залог в 52 млн грн. Его подозревают в присвоении имущества. Ранее суд назначил экс-заместителю руководителя банка меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс. грн, — цитирует УП слова пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис.

Спикер ВАКС отметила, что залог внесло общество, но его название суд не может разглашать.

Также в НАБУ подтвердили, что на Яценко возложат ряд обязанностей, в частности:

прибывать по каждому требованию;

не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения;

сообщать об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми Александром Дубилетом, Еленой Бичихиной и свидетелями;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, 24 февраля Высший антикоррупционный суд избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокуроры требовали для Яценко залог в 137 млн грн.

22 февраля в аэропорту «Борисполь» посадили самолет, принадлежащий компании олигарха Игоря Коломойского «Роза Ветров». Яценко, по версии следствия, планировал бежать из страны. Сам он заявил, что передвигается исключительно самолетами в связи с пандемией коронавируса.

Бывшие топ-менеджеры национализированного «ПриватБанка», которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.