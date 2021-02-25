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Ракурс
Глыба льда. Фото: Киев оперативный

Гигантская глыба льда упала на голову киевлянке — она ​​потеряла сознание (ФОТО)

25 фев 2021, 15:34
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В Киеве местная жительница стала жертвой огромной глыбы льда, которая свалилась ей на голову с крыши здания Киевского национального лингвистического университета на улице Большая Васильковская, 73.

От удара девушка потеряла сознание. Об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

Падение глыбы. Фото: Киев оперативныйСообщается, что свидетели падения пытаются оказать помощь девушке, скорая отправилась на место инцидента.

В полиции напомнили, что управляющие компании в районах расчищают крыши льда, поэтому пешеходам не стоит подходить близко к местам проведения работ, они ограждены специальными лентами.


Также они дали совет, как не стать жертвой падения сосулек. Кроме осторожности и взглядов вверх на крыши, надо прислушиваться к звукам вокруг: если сверху слышно подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне в центре Киева на женщину упала глыба льда с крыши дома. Известно, что женщина пыталась пройти под домом несмотря на ограждающую ленту, ее госпитализировали.

Источник: Ракурс


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