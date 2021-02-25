В Украине началась вакцинация препаратом Covieshield, фото: Puthiyathalaimurai

https://racurs.ua/n150942-indiyskuu-vakcinu-covieshield-v-ukraine-zaregistrirovala-firma-odnodnevka-video.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Для прививок от коронавируса в настоящее время применяется вакцина Covieshield, которую в Украине зарегистрировала фирма «ГРЕЙС ОФ ГОД» (с английского языка название можно перевести как «Милость Божия»).

Эта компания создана всего три месяца назад — 4 ноября 2020 года. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Согласно данным сервиса You Control, эта компания зарегистрирована в спальном районе Киева на левом берегу Днепра по адресу проспект Соборности, 15, офис 221. Руководителем компании указанный Кумар Праанав.

Уставный капитал компании составляет 28 тыс. грн.

Основной сферой деятельности компании указана «оптовая торговля фармацевтическими товарами», дополнительными — оптовая торговля фруктами, овощами, мясом и мясными продуктами, молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами и т. д.

Отмечается, что основным регистратором в Украине другой вакцины от коронавируса — Pfizer является непосредственно компания-производитель.

Украинская журналистка Татьяна Шустрова на своей странице в социальной сети Фейсбук отмечает, что производитель Covieshield также поставляет в Украину и другие медпрепараты — вакцины от коклюша, гепатита В, кори, паротита и краснухи.

Согласно данным реестра лекарственных средств Украины — на эти препараты производитель самостоятельно подавал заявку на регистрацию.

В ковидную схему на миллиарды — всунули прокладку, а чтобы придать ей максимального правдоподобия — похоже, впопыхах искали любых знакомых индусов, — подчеркивает Шустрова.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 февраля, препаратом Covieshield вакцинированы более 150 человек.