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Ракурс
Венедіктова про роботу генпрокурором — Як на електричному стільці

Венедіктова про роботу генпрокурором — Як на електричному стільці

25 лют 2021, 16:14
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Ірина Венедіктова, очільниця Офісу генпрокурора, поскаржилася британському виданню The Independent на складнощі в роботі генеральним прокурором України, зважаючи на корупцію і олігархів.

Ми живемо в державі, де є корупція, ми живемо у міцній олігархічній спільноті, тому перед нами такі важкі виклики. Я знала, що ця робота буде нелегкою, коли її отримала, у цій країні місце генерального прокурора нагадує сидіння на електричному стільці, — цитує Венедіктову The Independent.

Видання зазначає, що проблеми, з якими стикається перша в Україні жінка-генпрокурор, вкрай різноманітні. Йдеться й про зловживання службовим становищем, згубний вплив олігархів, політизацію і спроби маніпулювання судовою системою.


Нагадаємо, Венедіктова також заявила, що правоохоронні органи України не мають наміру реанімувати розслідування закритих справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден, оскільки це питання нині лежить не в юридичній площині, а в геополітичній.

Скрін статті The Independent

Джерело: Ракурс


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