Прогноз погоди на березень опублікували синоптики

Синоптики розповіли, яким буде березень, фото: Subscribe.Ru

https://racurs.ua/ua/n150947-prognoz-pogody-na-berezen-opublikuvaly-synoptyky.html

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Погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Місячна кількість опадів становитиме 26−50 мм, в гірських районах — 40−85 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Зазначається, що зазвичай у березні середня місячна температура повітря складає -3°…+2°, на Закарпатті та крайньому півдні України — місцями +3…+6°.

Абсолютний мінімум температури повітря у березні в Україні становить −22…−37° (на півдні — −11…−27°), абсолютний максимум — +16…+29°.

Середня місячна кількість опадів у березні складає 24−50 мм (на Закарпатті та в Карпатах до 56−102 мм).

Нагадаємо, на думку вчених, зміни клімату, які спостерігаються сьогодні, є наслідком діяльності людства у період до 1990 року. Наслідки сьогодення відчуватимуться після 2060 року.