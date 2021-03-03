Российская вакцина «Спутник V» стала причиной дипломатического конфликта, фото: headlinesmania.com

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, отреагировал на неудачную шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича, которая прозвучала в эфире одной из радиостанции и касается Украины.

Матович, отвечая на вопрос журналиста Radio Expres о том, что было обещано России в обмен на поставки в Словакию российской вакцины «Спутник V», заявил: «Закарпатскую Украину».

После этого он объяснил, что пошутил и пожаловался на распространенное мнение, что договоренности с россиянами якобы автоматически предусматривают измену Словакии. Матович заверил, что ничего не обещал россиянам в обмен на вакцину.

Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией, — прокомментировал Кулеба этот инцидент в своей странице в Твиттере.

Кроме того, сегодня, 3 марта в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуш Корба, которому выражен протест из-за этих высказываний Матовича.

Также МИД Украины требует официальных извинений от самого Матовича.

Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словакии.

Особенно оскорбительными для украинского народа звучат такие «шутки» в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса, — подчеркивают в МИДе Украины.

1 марта правительство Словакии подтвердило достижение договоренности о закупке 2 млн доз «Спутника V». После этого две небольшие партии, входящие в правящую коалицию, заявили о возможном выходе из нее, что может привести к досрочным выборам.