Космический корабль Starship, фото: NASASpaceFlight.com

https://racurs.ua/n151247-starship-snova-budet-prygat-translyaciya-ispytaniy-mejplanetnogo-korablya-spacex.html

Ракурс

SpaceX, частная космическая компания американского миллиардера Илона Маска, сегодня, 3 марта, проводит очередные испытания прототипа своего межпланетного корабля Starship.

Это уже десятый прототип этого космического корабля.

Маск недавно отметил, что ожидания относительно успеха этих испытаний составляют 60% (прежние испытания имели 33-процентную вероятность успеха).

Подобно прежним испытаниям Starship SN8 и SN9, которые завершились падением космического корабля при посадке, SN10 с помощью трех двигателей Raptor «прыгнет» на высоту в примерно 10 км.

После этого космический корабль попытается успешно осуществить контролируемый аэродинамический спуск. В SN8 и SN9 на этом этапе возникали проблемы с включением двигателей, что приводило к падению и разрушению космических кораблей.

Запуск Starship SN10 состоится со пускового комплекса компании, расположенного возле городка Бока-Чика в штате Техас.