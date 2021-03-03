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Ракурс
Космический корабль Starship, фото: NASASpaceFlight.com

Starship снова будет «прыгать» — трансляция испытаний межпланетного корабля SpaceX

3 мар 2021, 18:53
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SpaceX, частная космическая компания американского миллиардера Илона Маска, сегодня, 3 марта, проводит очередные испытания прототипа своего межпланетного корабля Starship.

Это уже десятый прототип этого космического корабля.

Маск недавно отметил, что ожидания относительно успеха этих испытаний составляют 60% (прежние испытания имели 33-процентную вероятность успеха).

Подобно прежним испытаниям Starship SN8 и SN9, которые завершились падением космического корабля при посадке, SN10 с помощью трех двигателей Raptor «прыгнет» на высоту в примерно 10 км.

После этого космический корабль попытается успешно осуществить контролируемый аэродинамический спуск. В SN8 и SN9 на этом этапе возникали проблемы с включением двигателей, что приводило к падению и разрушению космических кораблей.


Запуск Starship SN10 состоится со пускового комплекса компании, расположенного возле городка Бока-Чика в штате Техас.

Источник: Ракурс


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