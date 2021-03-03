Космічний корабель Starship, фото: NASASpaceFlight.com

https://racurs.ua/ua/n151247-starship-znovu-strybatyme-translyaciya-vyprobuvan-mijplanetnogo-korablya-spacex.html

Ракурс

SpaceX, приватна космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, сьогодні, 3 березня, проводить чергові випробування прототипу свого міжпланетного корабля Starship.

Це вже десятий прототип цього космічного корабля.

Маск нещодавно зазначив, що очікування щодо успіху цих випробувань становлять 60% (попередні випробування мали 33-відсоткову ймовірність успіху).

Подібно до попередніх випробувань Starship SN8 і SN9, які завершилися падінням космічного корабля під час посадки, SN10 за допомогою трьох двигунів Raptor «стрибне» на висоту в приблизно 10 км.

Після цього космічний корабель спробує успішно здійснити контрольований аеродинамічний спуск. У SN8 і SN9 на цьому етапі виникали проблеми з увімкненням двигунів, що призводило до падіння та руйнування космічних кораблів.

Запуск Starship SN10 відбудеться з пускового комплексу компанії, розташованого біля містечка Бока-Чика у штаті Техас.