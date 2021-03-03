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Ракурс
Космічний корабель Starship, фото: NASASpaceFlight.com

Starship знову «стрибатиме» — трансляція випробувань міжпланетного корабля SpaceX

3 бер 2021, 18:53
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SpaceX, приватна космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, сьогодні, 3 березня, проводить чергові випробування прототипу свого міжпланетного корабля Starship.

Це вже десятий прототип цього космічного корабля.

Маск нещодавно зазначив, що очікування щодо успіху цих випробувань становлять 60% (попередні випробування мали 33-відсоткову ймовірність успіху).

Подібно до попередніх випробувань Starship SN8 і SN9, які завершилися падінням космічного корабля під час посадки, SN10 за допомогою трьох двигунів Raptor «стрибне» на висоту в приблизно 10 км.

Після цього космічний корабель спробує успішно здійснити контрольований аеродинамічний спуск. У SN8 і SN9 на цьому етапі виникали проблеми з увімкненням двигунів, що призводило до падіння та руйнування космічних кораблів.


Запуск Starship SN10 відбудеться з пускового комплексу компанії, розташованого біля містечка Бока-Чика у штаті Техас.

Джерело: Ракурс


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