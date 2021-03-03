Несподівані ліки від хвороби Паркінсона знайшли японські учені

Насіння допоможе в боротьбі з хворобою Паркінсона, фото:

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Учені виявили, що хімічна речовина під назвою сезамінол має захисну дію проти хвороби Паркінсона.

Цю речовину отримують зі шкарлупи кунжутного насіння — побічного продукту отримання кунжутової олії, котра широко використовується в харчовій промисловості. Про це повідомляє прес-служба Університету Осаки (Японія).

Це буквальне підтвердження давньої приказки: «сміття для однієї людини — це скарб для іншої», — наголошують дослідники.

Хвороба Паркінсона виникає, коли певні нейрони головного мозку, задіяні в русі, руйнуються або гинуть, частково через ситуацію, яка називається окислювальним стресом — нейрони мозку зазнають надзвичайного тиску через дисбаланс між антиоксидантами та активними формами кисню (АФК).

У експериментах in vitro на основі клітин дослідники виявили, що сезамінол захищав від пошкодження нейронів, сприяючи транслокації Nrf2 — білка, що бере участь у реакції на окислювальний стрес, і зменшуючи вироблення внутрішньоклітинних АФК.

Порушення руху через хворобу Паркінсона є результатом того, що пошкоджені нейрони виробляють менше допаміну, ніж це природним чином необхідно.

Експерименти з мишами з хворобою Паркінсона, яких протягом 36 днів годували раціоном, що містить сезамінол, показали підвищення рівня дофаміну. Паралельно з цим, тести показували значне покращення моторних функцій.

Нагадаємо, на думку медиків, коронавірусна хвороба COVID-19 може стати причиною хвороби Паркінсона.