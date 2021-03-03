Неожиданное лекарство от болезни Паркинсона нашли японские ученые

Семена помогут в борьбе с болезнью Паркинсона, фото:

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Ученые обнаружили, что вещество под названием сезаминол оказывает защитное действие против болезни Паркинсона.

Это вещество получают из скорлупы кунжутного семени — побочного продукта получения кунжутного масла, которое широко используется в пищевой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Университета Осаки (Япония).

Это буквальное подтверждение древней поговорки: «мусор для одного человека — это сокровище для другого», — подчеркивают исследователи.

Болезнь Паркинсона возникает, когда определенные нейроны головного мозга, задействованные в движении, разрушаются или погибают, частично из-за ситуации, которая называется окислительным стрессом — нейроны мозга испытывают чрезвычайное давление из-за дисбаланса между антиоксидантами и активными формами кислорода (АФК).

В экспериментах in vitro на основе клеток исследователи обнаружили, что сезаминол защищал от повреждения нейронов, способствуя транслокации Nrf2 — белка, участвующего в реакции на окислительный стресс, и уменьшая выработку внутриклеточных АФК.

Нарушение движения из-за болезни Паркинсона является результатом того, что поврежденные нейроны производят меньше допамина, чем это естественным образом необходимо.

Эксперименты с мышами с болезнью Паркинсона, которых в течение 36 дней кормили рационом, содержащим сезаминол, показали повышение уровня дофамина. Параллельно с этим, тесты показывали значительное улучшение моторных функций.

Напомним, по мнению медиков, коронавирусная болезнь COVID-19 может стать причиной болезни Паркинсона.