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В Украине с 1 марта повышают пенсии, фото: «Провсе»
Индексация пенсий — стало известно, кого она не коснетсяhttps://racurs.ua/n151245-indeksaciya-pensiy-stalo-izvestno-kogo-ona-ne-kosnetsya.htmlРакурс
Индексация пенсий в Украине в 2021 году проходит с 1 марта с коэффициентом 1,11. Она коснется 8 млн человек. Однако не все пенсионеры получат дополнительные выплаты.
Об этом говорится в постановлении Кабмина № 127, обнародованном на «Правительственном портале».
Индексация пенсий не коснется таких категорий пенсионеров:
- госслужащих;
- научных работников;
- тех, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры);
- тех, кому пенсии впервые назначили в 2019—2021 годах;
- тех, кому пенсии назначены в минимальном размере.
Получат надбавку к выплатам такие категории пенсионеров:
- по возрасту;
- за выслугу лет;
- в связи с потерей кормильца;
- по инвалидности.
Напомним, Кабмин подал законопроект, который сделает ежегодную индексацию пенсий в Украине автоматической.
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