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В Украине с 1 марта повышают пенсии, фото: «Провсе»

Индексация пенсий — стало известно, кого она не коснется

3 мар 2021, 17:42
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Индексация пенсий в Украине в 2021 году проходит с 1 марта с коэффициентом 1,11. Она коснется 8 млн человек. Однако не все пенсионеры получат дополнительные выплаты.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 127, обнародованном на «Правительственном портале».

Индексация пенсий не коснется таких категорий пенсионеров:


  • госслужащих;
  • научных работников;
  • тех, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры);
  • тех, кому пенсии впервые назначили в 2019—2021 годах;
  • тех, кому пенсии назначены в минимальном размере.

Получат надбавку к выплатам такие категории пенсионеров:

  • по возрасту;
  • за выслугу лет;
  • в связи с потерей кормильца;
  • по инвалидности.

Напомним, Кабмин подал законопроект, который сделает ежегодную индексацию пенсий в Украине автоматической.

Источник: Ракурс


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