В Украине с 1 марта повышают пенсии, фото: «Провсе»

https://racurs.ua/n151245-indeksaciya-pensiy-stalo-izvestno-kogo-ona-ne-kosnetsya.html

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Индексация пенсий в Украине в 2021 году проходит с 1 марта с коэффициентом 1,11. Она коснется 8 млн человек. Однако не все пенсионеры получат дополнительные выплаты.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 127, обнародованном на «Правительственном портале».

Индексация пенсий не коснется таких категорий пенсионеров:

госслужащих;

научных работников;

тех, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры);

тех, кому пенсии впервые назначили в 2019—2021 годах;

тех, кому пенсии назначены в минимальном размере.

Получат надбавку к выплатам такие категории пенсионеров:

по возрасту;

за выслугу лет;

в связи с потерей кормильца;

по инвалидности.

Напомним, Кабмин подал законопроект, который сделает ежегодную индексацию пенсий в Украине автоматической.