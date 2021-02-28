В Украине с 1 марта вырастут пенсии, фото: «ЧЕline»

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Ракурс

Пенсии в Украине с 1 марта вырастут для 8 млн украинцев.

Рост пенсий составит 11%. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В среднем повышение составит 300 грн, — отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство также подало законопроект, который сделает индексацию пенсий 1 марта автоматической.

Шмыгаль добавил, что власти также работают над внедрением в Украине накопительной системы пенсий, призванной сделать их более «справедливыми и достойными».

Также Шмыгаль отметил, что правительство продолжает работу над дополнительными механизмами поддержки населения — запланировано, что в этом году люди старше 75 лет начнут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн. В прошлом году дополнительные выплаты в размере 500 грн начали ежемесячно получать люди, достигшие 80-летнего возраста.

Напомним, недавно стало известно, что правительство перенесло с июля на октябрь 2021 года начало выплат ежемесячных 400 грн помощи пенсионерам, достигшим 75-летнего возраста.