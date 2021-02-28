Стрельба в кафе произошла в Днепре, задержаны 15 человек

В Днепре 28 февраля произошла стрельба в одном из кафе, фото: «Гатчинская правда»

https://racurs.ua/n151062-strelba-v-kafe-proizoshla-v-dnepre-zaderjany-15-chelovek.html

Ракурс

В Днепре сегодня, 28 февраля, в кафе на улице Высоковольтной произошла стрельба.

Для выяснения обстоятельств инцидента в полицейский участок доставили 15 человек. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

По предварительной информации, неизвестные мужчины совершили несколько выстрелов вверх из травматического пистолета, находясь в помещении развлекательного заведения.

Кроме того, неизвестные лица повредили припаркованную возле заведения машину.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Напомним, в мае 2020 года в Днепре 15-летний подросток устроил из окна своего дома стрельбу по прохожим. Полиция впоследствии обнаружила у подъезда дома 18 гильз.