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Ракурс
У Дніпрі 28 лютого сталася стрілянина в одному з кафе, фото: «Гатчинская правда»

Стрілянина у кафе сталася у Дніпрі, затримано 15 осіб

28 лют 2021, 19:12
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У Дніпрі сьогодні, 28 лютого, в кафе на вулиці Високовольтній сталася стрілянина.

Для з’ясування обставин інциденту до поліцейського відділку доставили 15 осіб. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, невідомі чоловіки здійснили кілька пострілів вгору з травматичного пістолета,

перебуваючи у приміщенні розважального закладу.

Крім того, невідомі особи пошкодили припарковану біля закладу автівку.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).


У Дніпрі 28 лютого сталася стрілянина в одному з кафе, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у травні 2020 року у Дніпрі 15-річний підліток влаштував з вікна свого помешкання стрілянину по перехожих. Поліція згодом виявила біля під’їзду будинку 18 гільз.

Джерело: Ракурс


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