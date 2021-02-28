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Ракурс
Олексій Навальний, фото: Sputnik News

Навального етапували до виправної колонії, не всі в’язні йому раді

28 лют 2021, 18:42
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Олексія Навального, російського опозиціонера, затриманого у січні після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння, етапували до виправної колонії у місті Покров у Владимирській області РФ.

У колонії його на певний час поміщено на карантин, згодом переведуть у загін, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на відповідального секретаря Громадської спостережної комісії Москви Олексія Мельникова.

У нас є стовідсоткова інформація, що Навальний прибув до Владимирської області для відбування покарання, — наголосив Мельников.

До цього Навальний перебував у московському СІЗО-1 «Матросская тишина». Минулого тижня його адвокат Вадим Кобзєв повідомив, що Навального етапували. Інформації про те, куди саме етапували його підзахисного, в адвоката не було.

За даними фонду «Русь Сидящая», в’язні колонії, у якій тепер перебуває Навальний, побоюються, що з його прибуттям в пенітенціарному закладі можуть посилити режим, повідомляє видання Meduza.


Зеків лякає невідомість, там все не раді появі Навального — у них тільки життя в ув’язненні налагодилося, а тепер можуть «гайки закрутити, — заявив член фонду Руслан Вахапов.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».


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