Навального етапували до виправної колонії, не всі в’язні йому раді

Навального етапували до виправної колонії, не всі в’язні йому радіhttps://racurs.ua/ua/n151061-navalnogo-etapuvaly-do-vypravnoyi-koloniyi-ne-vsi-v-yazni-yomu-radi.htmlРакурс
Олексія Навального, російського опозиціонера, затриманого у січні після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння, етапували до виправної колонії у місті Покров у Владимирській області РФ.
У колонії його на певний час поміщено на карантин, згодом переведуть у загін, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на відповідального секретаря Громадської спостережної комісії Москви Олексія Мельникова.
У нас є стовідсоткова інформація, що Навальний прибув до Владимирської області для відбування покарання, — наголосив Мельников.
До цього Навальний перебував у московському СІЗО-1 «Матросская тишина». Минулого тижня його адвокат Вадим Кобзєв повідомив, що Навального етапували. Інформації про те, куди саме етапували його підзахисного, в адвоката не було.
За даними фонду «Русь Сидящая», в’язні колонії, у якій тепер перебуває Навальний, побоюються, що з його прибуттям в пенітенціарному закладі можуть посилити режим, повідомляє видання Meduza.
Зеків лякає невідомість, там все не раді появі Навального — у них тільки життя в ув’язненні налагодилося, а тепер можуть «гайки закрутити, — заявив член фонду Руслан Вахапов.
Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».