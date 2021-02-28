Прапор України запустили в бік тимчасово окупованого Криму, фото: «Крим. Реалії»

https://racurs.ua/ua/n151060-prapor-ukrayiny-zapustyly-v-bik-okupovanogo-krymu-foto.html

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Прапор України запустили активісти в бік тимчасового окупованого Криму, використовуючи для цього повітряні кульки.

Акція відбулася сьогодні, 28 лютого, на адмінмежі Херсонської області. Вона була приурочена до Дня опору російській окупації півострова, повідомляє видання «Крим.Реалії».

На прапорі також були написані послання жителям тимчасово окупованого Криму.

До цього прапор впродовж кількох днів перебував у «Кримському домі» в Києві, де всі охочі могли залишити побажання для кримчан. Також прапор приносили до Верховної Ради, щоб залишити на ньому свої звернення до жителів окупованого півострова могли і народні депутати.

Свої повідомлення на прапорі також залишили очільники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та Ільмі Умеров.

Розмір прапора становить 20 на 6 метрів, його виготовила волонтер з Краматорська Оксана Муравльова.

Я переселенка з Ясинуватої і для мене це особливе заняття — це біль за втраченим і дому, і роботі, і друзям, і рідним. Це повага рідного прапору, рідної історії, рідній державі. Це впевненість в перемозі, у майбутньому, у повернення українських земель, — зазначила Муравльова.

Нагадаємо, у грудні 2020 року український прапор підняли в небо над тимчасово окупованим містом Горлівка Донецької області.