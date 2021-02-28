Флаг Украины запустили в сторону временно оккупированного Крыма, фото: «Крым.Реалии»

https://racurs.ua/n151060-flag-ukrainy-zapustili-v-storonu-okkupirovannogo-kryma-foto.html

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Флаг Украины запустили активисты в сторону временного оккупированного Крыма, используя для этого воздушные шарики.

Акция состоялась сегодня, 28 февраля, на админгранице Херсонской области. Она была приурочена ко Дню сопротивления российской оккупации полуострова, сообщает издание «Крим.Реалии».

На флаге также были написаны послания жителям временно оккупированного Крыма.

До этого флаг в течение нескольких дней находился в «Крымском доме» в Киеве, где все желающие могли оставить пожелания для крымчан. Также флаг приносили в Верховную Раду, чтобы оставить на нем свои обращения к жителям оккупированного полуострова могли и народные депутаты.

Свои сообщения на флаге также оставили руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Размер флага составляет 20 на 6 метров, его изготовила волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

Я переселенка из Ясиноватой и для меня это особенное занятие — это боль по утраченному и дому, и работе, и друзьям, и родным. Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель, — отметила Муравлева.

Напомним, в декабре 2020 года украинский флаг подняли в небо над временно оккупированным городом Горловка Донецкой области.