Последствия ДТП в Люблине, фото: полиция Польши

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В Польше в ДТП погибли двое граждан Украины — 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир, проживавшие в Люблине

Трагический инцидент произошел в Люблине в ночь на сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением при осуществлении дорожного маневра, в результате чего транспортное средство столкнулось с дорожным знаком, а затем боком ударилось в дерево.

Причины смертельного ДТП устанавливаются, тела погибших будут направлены на экспертизу.

Стоит добавить, что в 2020 году в Польше умерли в целом 643 украинца. Об этом говорится в ответе посольства Украины в Польше на информационный запрос агентства «Укринформ».

Больше всего умерших было в пределах округа консульского отдела посольства Украины в Варшаве — 282.

Напомним, летом 2020 года в ужасном ДТП в Польше пострадали десятки украинских заробитчан.