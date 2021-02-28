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Ракурс
В Египте нашли древнее кладбище домашних животных, фото: ScienceMag

Почти 600 кошек и собак — самое старое в мире кладбище домашних животных нашли ученые (ФОТО)

28 фев 2021, 16:14
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Самое старое кладбище домашних животных в мире нашли ученые в Египте. В этом кладбище — почти 600 похороненных в могилах котов или собак.

Последнее животное здесь похоронили почти 2 тыс. лет назад, сообщает ScienceMag.

Кладбище, расположенное в раннеримском порту Береника, было найдено 10 лет назад, однако его назначение сначала было загадкой для ученых, в частности, они сперва не исключали, что тела умерших животных могли просто выбросить на свалку.

Дальнейшие раскопки показали, что захороненные там животные лежат, будто спят, в отдельных могилах. Многие тела окружали остатки своеобразных «саркофагов».

Более 90% похороненных здесь животных — коты, еще 5% - собаки. Остальные были обезьянами.

Многие из этих животных носили ошейники и другие украшения, о них заботились из-за ранений и старости, как люди заботятся о домашних любимцах сегодня.

По мнению ученых, это может означать, что современная концепция домашних животных не был чуждой для античного мира.

Я никогда не сталкивался с таким кладбищем, — отмечает зооархеолог из Университета Виннипега (Канада) Майкл Маккиннон, который изучал роль животных в прошлом Средиземноморья. — Идеи домашних животных как части семьи трудно найти в античности, но я думаю, что они были (семьей — ред.) здесь.

Впрочем, жители Береники могли ценить своих животных и по несентиментальным причинам — активный морской порт, которым этот город был во I—II вв. н. э., когда это кладбище использовалось, мог кишеть крысами, что делало котов ценными животными в хозяйстве. Собаки же могли приносить пользу, охраняя дома владельцев.

В Египте нашли древнее кладбище домашних животных, фото: ScienceMag


В Египте нашли древнее кладбище домашних животных, фото: ScienceMag

В Египте нашли древнее кладбище домашних животных, фото: ScienceMag

Источник: Ракурс


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