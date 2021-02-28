У Єгипті знайшли стародавнє кладовище домашніх тварин, фото: ScienceMag

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Найстаріше кладовище домашніх тварин у світі знайшли учені в Єгипті. У цьому кладовищі — майже 600 похованих у могилах котів чи собак.

Останню тварину тут поховали майже 2 тис. років тому, повідомляє ScienceMag.

Кладовище, розташоване у ранньоримському порту Береніка, було знайдено 10 років тому, проте його призначення спочатку було загадкою для науковців, зокрема, вчені на перших порах не виключали, що тіла померлих тварин могли просто викинути на звалище.

Подальші розкопки показали, що поховані там тварини лежать, ніби сплять, в окремих могилах. Багато тіл оточували рештки своєрідних «саркофагів».

Понад 90% похованих тут тварин — коти, ще 5% - собаки. Решта були мавпами.

Багато з цих тварин носили ошийники та інші прикраси, про них піклувались через поранення та старість, як люди піклуються про домашніх улюбленців сьогодні.

На думку учених, це може означати, що сучасна концепція домашніх тварин не була чужою для античного світу.

Я ніколи не стикався з таким кладовищем, — зазначає зооархеолог з Університету Вінніпега (Канада) Майкл Маккіннон, який вивчав роль тварин у минулому Середземномор’я. — Ідеї домашніх тварин як частини сім’ї важко знайти в античності, але я думаю, що вони були (сім'єю — ред.) тут.

Втім, жителі Береніки могли цінувати своїх тварин і з несентиментальних причин — жвавий морський порт, яким це місто було у I-II ст. н. е., коли це кладовище використовувалося, міг кишіти щурами, що робило котів цінними тваринами у господарстві. Собаки ж могли приносити користь, охороняючи домівки власників.