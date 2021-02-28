На Правобережжі та крайньому сході очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n151057-mokryy-snig-u-nyzci-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-1-bereznya-karta.html

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Погода в Україні 1 березня очікується з невеликим мокрим снігом та дощем на Правобережжі та крайньому сході країни, у Карпатах — помірний мокрий сніг. На решті території переважно без опадів.

На дорогах, окрім півдня та сходу, подекуди можлива ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме −3…+3°, вдень — +1…+7°, на Закарпатті — +6…+12°.

Погода в Києві 1 березня буде з мокрим снігом вночі та без істотних опадів вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде з мокрим снігом вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура становитиме 0…+2°, вдень — +4…+6°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі очікується з мокрим снігом вночі та без істотних опадів вдень. Термометри вночі покажуть −1…+1°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде без істотних опадів протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без істотних опадів протягом доби. Очікується температура повітря 0…+2° вночі та +2…+4° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде з мокрим снігом вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура становитиме 0…+2°, вдень повітря прогріється до +7…+9° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 1 березня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.