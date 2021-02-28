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Ракурс
Безвіз. Фото: Укрінформ

Безвіз із ще двома країнами анонсували у МЗС — куди поїхати

28 лют 2021, 14:32
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Безвіз для українців з 1 березня відкриється до Гренади та заморських територій Нідерландів. Також буде можливість відвідувати Грузію за умови дотримання карантинних вимог.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи — Гренада та Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, ще відкривається Грузія, — поінформував міністр.


Водночас він порадив перед поїздками перевіряти умови в’їзду до країн на інтерактивній онлайн-карті МЗС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вплив конституційної кризи в Україні на безвізовий режим з Європейським Союзом оцінив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він переконаний, що у разі відсутності систематичного подолання наслідків рішення Конституційного суду України щодо антикорупційного законодавства Брюссель може констатувати проблеми для безвізу з Києвом.

Джерело: Ракурс


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