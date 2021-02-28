Безвіз із ще двома країнами анонсували у МЗС — куди поїхати

Безвіз. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151056-bezviz-iz-sche-dvoma-krayinamy-anonsuvaly-u-mzs-kudy-poyihaty.html

Ракурс

Безвіз для українців з 1 березня відкриється до Гренади та заморських територій Нідерландів. Також буде можливість відвідувати Грузію за умови дотримання карантинних вимог.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини.



1 березня стартують 2 безвізи:



1. Гренада



2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба



+ відкривається Грузія



Всі умови в’їзду: https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021

Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи — Гренада та Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, ще відкривається Грузія, — поінформував міністр.



Водночас він порадив перед поїздками перевіряти умови в’їзду до країн на інтерактивній онлайн-карті МЗС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вплив конституційної кризи в Україні на безвізовий режим з Європейським Союзом оцінив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він переконаний, що у разі відсутності систематичного подолання наслідків рішення Конституційного суду України щодо антикорупційного законодавства Брюссель може констатувати проблеми для безвізу з Києвом.