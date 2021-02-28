Безвиз с еще двумя странами анонсировали в МИД — куда поехать

Безвиз с еще двумя странами анонсировали в МИД — куда поехатьhttps://racurs.ua/n151056-bezviz-s-esche-dvumya-stranami-anonsirovali-v-mid-kuda-poehat.htmlРакурс
Безвиз для украинцев с 1 марта откроется в Гренаду и заморские территории Нидерландов. Также будет возможность посещать Грузию при условии соблюдения карантинных требований.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021
1 березня стартують 2 безвізи:
1. Гренада
2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба
+ відкривається Грузія
Всі умови в’їзду: https://t.co/8RkEzCg6Yk
Мы расширяем свободу путешествий для украинцев несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют два безвиза — с Гренадой и заморскими территориями Нидерландов Аруба и Кюрасао, Карибскими островами Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, а также открывается Грузия, — сообщил министр.
В то же время он посоветовал перед поездками проверять условия въезда в страны на интерактивной онлайн-карте МИД.
Напомним, ранее мы сообщали, что влияние конституционного кризиса в Украине на безвизовый режим с Европейским Союзом оценил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он убежден, что в случае отсутствия систематического преодоления последствий решения Конституционного суда Украины относительно антикоррупционного законодательства Брюссель может констатировать проблемы для безвиза с Киевом.