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Ракурс
Безвиз. Фото: Укрифнорм

Безвиз с еще двумя странами анонсировали в МИД — куда поехать

28 фев 2021, 14:32
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Безвиз для украинцев с 1 марта откроется в Гренаду и заморские территории Нидерландов. Также будет возможность посещать Грузию при условии соблюдения карантинных требований.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Мы расширяем свободу путешествий для украинцев несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют два безвиза — с Гренадой и заморскими территориями Нидерландов Аруба и Кюрасао, Карибскими островами Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, а также открывается Грузия, — сообщил министр.


В то же время он посоветовал перед поездками проверять условия въезда в страны на интерактивной онлайн-карте МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что влияние конституционного кризиса в Украине на безвизовый режим с Европейским Союзом оценил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он убежден, что в случае отсутствия систематического преодоления последствий решения Конституционного суда Украины относительно антикоррупционного законодательства Брюссель может констатировать проблемы для безвиза с Киевом.

Источник: Ракурс


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