Стена с Гаити. Фото: Главком

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Ракурс

Доминикана построит стену на границе с Гаити. Таким образом страна планирует бороться с незаконной миграцией и преступностью. Президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены сегодня, 28 февраля.

Об этом Абинадер сказал во время выступления перед парламентом. Соответствующее видео опубликовано на Twitter-странице лидера страны.

Он проинформировал, что во второй половине 2021 года страна усилит меры безопасности на границе с Гаити.

Будут применяться физические и технологические средства, в том числе двойная стена на наиболее конфликтных участках, в дополнение к датчикам движения, камерам распознавания лиц, радарах и инфракрасным системам, — рассказал Абинадер.

Президент Доминиканы убежден, что благодаря таким мерам безопасности в ближайшие два года удастся остановить нелегальную миграцию, незаконный оборот наркотиков и торговлю похищенными автомобилями.

Как известно, ранее построить стену с Мексикой с такими же целями планировал бывший глава США Дональд Трамп. Сейчас все планы Трампа в должности по строительству стены были свернуть нынешним президентом Джо Байденом.

Напомним, ранее мы сообщали, что проект «Стена» предусматривает строительство вдоль всего российско-украинской границы заградительного сооружения. Однако по состоянию на 26 мая 2020 года проект выполнен только на 40%, хотя с момента начала его реализации прошло уже пять лет.