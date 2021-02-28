Протесты в Мьянме. Фото: BBC

https://racurs.ua/n151054-po-protestuuschim-palyat-iz-orujiya-v-myanme-est-pogibshie-foto-video.html

Ракурс

Протесты в Мьянме возобновились вместе с жесткими столкновениями между митингующими и полицией. Силовики применяют резиновые пули и слезоточивый газ.

Акции проходят в таких городах страны, как Янгон, Мандалай и Давэй. Об этом сообщает BBC.





В крупнейшем городе страны — Янгон — полиция применила боевые патроны после того, как электрошокеры и слезоточивый газ не помогли разогнать толпу. Появились сообщения о погибших в результате столкновений.

На видео в социальных сетях видно, как протестующие убегают от полиции, устраивают импровизированные блок-посты, а также можно заметить несколько лежащих окровавленных протестующих. На других видео видно кровь на улицах и раненых людей, которым помогают другие протестующие.

Как сообщалось, 1 февраля военные в Мьянме отстранили от власти гражданское руководство государства и объявили чрезвычайное положение. Они обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Мьянме, где продолжаются акции протеста против совершенного военными 1 февраля переворота, по митингующим открыли огонь боевыми патронами. Инцидент произошел 20 февраля, во втором по величине городе страны Мандалае.