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Ракурс
Протесты в Мьянме. Фото: BBC

По протестующим палят из оружия в Мьянме, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

28 фев 2021, 13:17
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Протесты в Мьянме возобновились вместе с жесткими столкновениями между митингующими и полицией. Силовики применяют резиновые пули и слезоточивый газ.

Акции проходят в таких городах страны, как Янгон, Мандалай и Давэй. Об этом сообщает BBC.

В крупнейшем городе страны — Янгон — полиция применила боевые патроны после того, как электрошокеры и слезоточивый газ не помогли разогнать толпу. Появились сообщения о погибших в результате столкновений.
Протесты в Мьянме.. Фото: BBCНа видео в социальных сетях видно, как протестующие убегают от полиции, устраивают импровизированные блок-посты, а также можно заметить несколько лежащих окровавленных протестующих. На других видео видно кровь на улицах и раненых людей, которым помогают другие протестующие.

Протесты в Мьянме. Фото: BBCКак сообщалось, 1 февраля военные в Мьянме отстранили от власти гражданское руководство государства и объявили чрезвычайное положение. Они обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Мьянме, где продолжаются акции протеста против совершенного военными 1 февраля переворота, по митингующим открыли огонь боевыми патронами. Инцидент произошел 20 февраля, во втором по величине городе страны Мандалае.

Источник: Ракурс


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