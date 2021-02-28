Протести у М'янмі. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n151054-po-protestuvalnykah-gatyat-zi-zbroyi-u-m-yanmi-ie-zagybli-foto-video.html

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Протести у М’янмі поновилися разом із жорсткими зіткненнями між мітингувальниками та поліцією. Силовики застосовують гумові кулі та сльозогінний газ.

Акції тривають у таких містах країни, як Янгон, Мандалай та Давей. Про це повідомляє BBC.





У найбільшому місті країни — Янгон — поліція застосувала бойові набої після того, як електрошокери та сльозогінний газ не допомогли розігнати натовп. З’явилися повідомлення про загиблих унаслідок зіткнень.





На відео у соціальних мережах видно, як протестувальники тікають від поліції, влаштовують імпровізовані блок-пости, а також кількох людей, які лежать закривавлені. На інших відео показано кров на вулицях та поранених людей, яким допомагають інші протестувальники.





Як повідомлялося, 1 лютого військові у М’янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у М’янмі, де тривають акції протесту проти здійсненого військовими 1 лютого перевороту, по мітингувальниках відкрили вогонь бойовими кулями. Інцидент стався 20 лютого, у другому за величиною місті країни Мандалаї.