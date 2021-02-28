Стіна з Гаїті. Фото: Главком

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Ракурс

Домінікана збудує стіну на кордоні з Гаїті. Таким чином країна планує боротися з незаконною міграцією та злочинністю. Президент Домініканської республіки Луїс Абінадер анонсував будівництво стіни сьогодні, 28 лютого.

Про це Абінадер сказав під час виступу перед парламентом. Відповідне відео оприлюднено на Twitter-сторінці лідера країни.

Він поінформував, що у другій половині 2021 року країна посилить заходи безпеки на кордоні з Гаїті.

Будуть застосовуватися фізичні та технологічні засоби, в тому числі подвійна стіна на найбільш конфліктних ділянках, на додаток до датчиків руху, камерам розпізнавання осіб, радарах і інфрачервоним системам, — розповів Абінадер.

Президент Домінікани переконаний, що завдяки таким заходам безпеки у найближчі два роки вдасться зупинити нелегальну міграцію, незаконний обіг наркотиків і торгівлю викраденими автомобілями.

Як відомо, раніше збудувати стіну з Мексикою з такими самими цілями планував колишній очільник США Дональд Трамп. Наразі всі плани Трампа на посаді щодо будівництва стіни були згорнути нинішнім президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проект «Стіна» передбачає будівництво уздовж усього українсько-російського кордону загороджувальної споруди. Однак станом на 26 травня 2020 року проект виконано лише на 40%, хоча з моменту початку його реалізації пройшло вже п’ять років.