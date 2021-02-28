На Правобережье и крайнем востоке ожидаются осадки, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 1 марта ожидается с небольшим мокрым снегом и дождем на Правобережье и крайнем востоке страны, в Карпатах — умеренный мокрый снег. На остальной территории преимущественно без осадков.

На дорогах, кроме юга и востока, местами возможен гололед. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит −3…+3°, днем — +1…+7°, на Закарпатье — +6…+12°.

Погода в Киеве 1 марта будет с мокрым снегом ночью и без существенных осадков днем. Ночью столбики термометров опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет с мокрым снегом ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура составит 0…+2°, днем — 4…+6°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается с мокрым снегом ночью и без существенных осадков днем. Термометры ночью покажут −1…+1°, днем — +3…+5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без существенных осадков в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также без существенных осадков в течение суток. Ожидается температура воздуха 0…+2° ночью и +2…+4° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет с мокрым снегом ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура составит 0…+2°, днем ​​воздух прогреется до +7…+9° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 марта будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.