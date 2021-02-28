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Наслідки ДТП у Любліні, фото: поліція Польщі

Двоє українців загинули у ДТП в Польщі (ФОТО)

28 лют 2021, 16:58
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У Польщі в ДТП загинули двоє громадян України — 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир, які проживали в Любліні

Трагічний інцидент стався у Любліні в ніч на сьогодні, 28 лютого, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням під час здійснення дорожнього маневру, в результаті чого транспортний засіб зіткнувся з дорожнім знаком, а потім боком вдарився в дерево.

Причини смертельної ДТП встановлюються, тіла загиблих направлять на експертизу.

Наслідки ДТП у Любліні, фото: поліція Польщі

Наслідки ДТП у Любліні, фото: поліція Польщі

Наслідки ДТП у Любліні, фото: поліція Польщі

Варто додати, що у 2020 році у Польщі померли загалом 643 українці. Про це сказано у відповіді посольства України в Польщі на інформаційний запит агентства «Укрінформ».


Найбільше померлих було в межах округу консульського відділу посольства України у Варшаві — 282.

Нагадаємо, влітку 2020 року в жахливій ДТП у Польщі постраждали десятки українських заробітчан.


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