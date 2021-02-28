Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки ДТП у Любліні, фото: поліція Польщі
Двоє українців загинули у ДТП в Польщі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151059-dvoie-ukrayinciv-zagynuly-u-dtp-v-polschi-foto.htmlРакурс
У Польщі в ДТП загинули двоє громадян України — 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир, які проживали в Любліні
Трагічний інцидент стався у Любліні в ніч на сьогодні, 28 лютого, повідомляє прес-служба місцевої поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням під час здійснення дорожнього маневру, в результаті чого транспортний засіб зіткнувся з дорожнім знаком, а потім боком вдарився в дерево.
Причини смертельної ДТП встановлюються, тіла загиблих направлять на експертизу.
Варто додати, що у 2020 році у Польщі померли загалом 643 українці. Про це сказано у відповіді посольства України в Польщі на інформаційний запит агентства «Укрінформ».
Найбільше померлих було в межах округу консульського відділу посольства України у Варшаві — 282.
Нагадаємо, влітку 2020 року в жахливій ДТП у Польщі постраждали десятки українських заробітчан.
.