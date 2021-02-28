Навального этапировали в исправительную колонию, не все заключенные ему рады

Алексей Навальный, фото: Sputnik News

https://racurs.ua/n151061-navalnogo-etapirovali-v-ispravitelnuu-koloniu-ne-vse-zakluchennye-emu-rady.html

Ракурс

Алексея Навального, российского оппозиционера, задержанного в январе после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления, этапировали в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области РФ.

В колонии его на время поместили на карантин, потом переведут в отряд, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественного наблюдательного комиссии Москвы Алексея Мельникова.

У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбывания наказания, — подчеркнул Мельников.

До этого Навальный находился в московском СИЗО-1 «Матросская тишина». На прошлой неделе его адвокат Вадим Кобзев сообщил, что Навального этапировали. Информации о том, куда именно этапировали его подзащитного, у адвоката не было.

По данным фонда «Русь Сидящая», заключенные колонии, в которой сейчас находится Навальный, опасаются, что с его прибытием в пенитенциарном заведении могут ужесточить режим, сообщает издание Meduza.

Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального — у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут «гайки закрутить, — заявил член фонда Руслан Вахапов.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше».