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Ракурс
В Україні з 1 березня зростуть пенсії, фото: «ЧЕline»

Пенсії з 1 березня зростуть для 8 млн українців — Шмигаль

28 лют 2021, 19:45
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Пенсії в Україні з 1 березня зростуть для 8 млн українців.

Зростання пенcій складе 11%. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В середньому зростання становитиме 300 грн, — зазначив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що уряд також подав законопроект, який зробить індексацію пенсій 1 березня автоматичною.

Шмигаль додав, що влада також працює над запровадженням в Україні накопичувальної системи пенсій, покликаної зробити їх більш «справедливими та достойними».


Також Шмигаль зазначив, що уряд продовжує роботу над додатковими механізмами підтримки населення — заплановано, що в цьому році люди, старші за 75 років, почнуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн. Торік додаткові виплати в розмірі 500 грн почали щомісяця отримувати люди, які досягли 80-річного віку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд переніс з липня на жовтень 2021 року початок виплат щомісячних 400 грн допомоги пенсіонерам, які досягли 75-річного віку.

Джерело: Ракурс


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