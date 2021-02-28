В Україні з 1 березня зростуть пенсії, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/ua/n151063-pensiyi-z-1-bereznya-zrostut-dlya-8-mln-pensioneriv-shmygal.html

Ракурс

Пенсії в Україні з 1 березня зростуть для 8 млн українців.

Зростання пенcій складе 11%. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В середньому зростання становитиме 300 грн, — зазначив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що уряд також подав законопроект, який зробить індексацію пенсій 1 березня автоматичною.

Шмигаль додав, що влада також працює над запровадженням в Україні накопичувальної системи пенсій, покликаної зробити їх більш «справедливими та достойними».

Також Шмигаль зазначив, що уряд продовжує роботу над додатковими механізмами підтримки населення — заплановано, що в цьому році люди, старші за 75 років, почнуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн. Торік додаткові виплати в розмірі 500 грн почали щомісяця отримувати люди, які досягли 80-річного віку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд переніс з липня на жовтень 2021 року початок виплат щомісячних 400 грн допомоги пенсіонерам, які досягли 75-річного віку.