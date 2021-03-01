Пенсии и цены на железнодорожные билеты вырастут для украинцев с 1 марта.Фото:

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Тарифы на газ и тепло в Украине с 1 марта останутся неизменными, пенсии для украинцев проиндексируют, а стоимость билетов на поезда «Укрзализныци» вырастет.

В январе текущего года цены на газ для населения ограничили, поэтому существенных изменений тарифов не ожидается. В течение февраля-марта 2021 года цена установлена на уровне 6,99 грн за куб. м. При этом некоторые поставщики газа установили более низкий тариф. В частности, «Нафтогаз» продает газ населению по цене 6,86 грн за куб. м в январе-марте. Об этом сообщала пресс-служба Кабмина.

Тарифы для населения на централизованное снабжение тепловой энергии и снабжение горячей воды не будут меняться до конца отопительного сезона, поскольку 9 февраля «Нафтогаз», органы государственной власти и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. А до 30 сентября 2021 года «Нафтогаз» предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. После этого стороны должны найти источники для компенсации этой разницы.

Тарифы на электроэнергию, которые были установлены в январе, будут действовать до конца марта. С начала года отменили льготный тариф на первые 100 кВт на уровне 90 коп. за 1 кВт. Для населения действует единый тариф 1,68 грн/кВт. Представители власти обещали, что части населения повышение тарифа компенсируют, это коснется 500 тыс. украинцев, которые используют электрическое отопление. Заявлялось, что компенсация в размере 1,4 млрд грн будет поступать на счета поставщиков электрической энергии.

Индексация пенсий состоится в Украине с 1 марта, поскольку Кабмин принял решение о проведении индексации пенсий на 11%. В Министерстве социальной политики ожидают, что в результате реализации постановления пенсии вырастут в 8 млн украинцев. Размер пенсии вырастет в среднем на 308 грн. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн. До 2 тыс. 200 грн вырастет пенсия у граждан, которые имеют длительный страховой стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Денег на субсидии в 2021 году украинцам точно хватит, убеждают в правительстве. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, на этот год чиновники предусмотрели на выплату жилищных субсидий 36,6 млрд грн, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Цены на железнодорожные билеты в Украине с 1 марта вырастут на 2%. До конца года билеты подорожают на 22%, рост будет происходить в течение года.

Напомним, Кабинет министров Украины перенес с июля на октябрь 2021 года начало выплат ежемесячных 400 грн помощи пенсионерам, достигшим 75-летнего возраста.