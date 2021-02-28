Война на Донбассе продолжается, фото: infosmi.net

https://racurs.ua/n151068-boeviki-obstrelyali-svoi-pozicii-chtoby-snyat-feyk-ob-orujii-nato-na-donbasse.html

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На Донбассе российско-террористические войска продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

В частности, для создания пропагандистских материалов боевики не гнушаются обстрелом контролируемых ими населенных пунктов, чтобы выдать эти инциденты за якобы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

В рамках таких провокаций боевики, в частности, одновременно с осуществляемым ими обстрелом посылают запрос на введение режима «Тишина».

Один из таких инцидентов произошел во время обстрела боевиками окраин населенного пункта Оленевка.

С помощью фото и видеорепортажей подконтрольные РФ СМИ создали фейк о применении вооружения образца НАТО, а именно миномета калибром 60 мм и, как вывод, о поставках США летального вооружения Украине, — отмечает пресс-служба штаба ООС.



Кроме того, в течение недели наблюдается увеличение количества обстрелов российско-террористическими войсками позиций украинских военных, а также изменение их особенности — от провокационных к прицельным.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины недавно рассказали, какое количество российских снайперов постоянно находится на временно оккупированных территориях Украины.