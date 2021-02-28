На территории Украины постоянно находятся 50 российских снайперов, фото: «На самом деле»

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Ракурс

На Донбассе активно действуют российские снайперские подразделения. Территория Украины стала полигоном для испытания новейшего российского снайперского оружия.

На территории Украины постоянно находятся около 50 российских снайперов — снайперские группы вооруженных сил РФ, ФСБ и других силовых структур. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что целью этих снайперских групп является отработка наиболее важных задач и повышение их боевого опыта по применению снайперского вооружения в современных конфликтах.

Такие группы в основном заходят на территорию Украины на короткое время.

Кроме того, по данным разведки, штатные снайперы начали с 2016 года появляться в расположенных на территории Донецкой и Луганской областей 1-м и 2-м армейских корпусах российско-террористических войск.

По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов, — отмечают в ГУР.

По информации разведки, снайперов боевиков начали тренировать в 2015 году на территории России — в Ростовской области и Краснодарском крае, в частности на полигон «Молькино». С 2016 года снайперов боевиков тренируют на оккупированной территории Донбасса.

В ГУР отмечают, что российские снайперы применяют, как правило, новое и экспериментальное снайперское оружие, в то время как у снайперов боевиков на вооружении «классическая» винтовка Драгунова.

Напомним, 10 февраля снайпер российско-террористических войск убил украинского военного возле Горловки.